Una empresa regala clauers d'autodefensa per evitar abusos a les dones

Asseguren que la polèmica sentència de la Manada fa que les dones estiguin ara més desprotegides que mai. Per això una empresa de robòtica i educació asturiana ha impulsat una iniciativa per regalar clauers d'autodefensa per evitar abusos sexuals contra dones.

Després d'observar la gran quantitat d'històries d'abusos que circulen per les xarxes socials (en on moltes dones han relatat les seves experiències amb el hastag #cuentalo), des Robótiqu han decidit actuar i, a jutjar per la repercussió del seu anunci en xarxes socials , ho han fet amb èxit.

Des d'aquesta firma regalen un clauer amb forma de cara de gat i punxegut que pot ajudar a les dones a defensar-se.