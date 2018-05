Sense cola, sense trucs, només gravetat: l'art de Michael Grab

Michael Grab crea increïbles escultures de roques equilibrades. L'artista construeix espectaculars torres de pedres usant la gravetat com a única "cola" per mantenir-les juntes i en equilibri.





Encara que pugui semblar una cosa fàcil un cop visualitzem les escultures de roques, aconseguir-ho implica una gran habilitat per trobar l'equilibri natural entre elles. Grab ha creat una col·lecció d'aquestes escultures -a la qual ha anomenat 'Gravity Glue'-, amb la qual comparteix la seva experiència i recorregut per l'art de l'equilibri en les pedres.L'artista va començar practicant aquesta tècnica per simple curiositat, però durant els últims anys ho ha convertit en un ritual curatiu que fomenta la cultura de la meditació i el benestar mental, a part de l'art i el bon gust pel disseny.'Gravity Glue' és una barreja de meditació, equilibri i art que Grab ha aplicat a tot el món. Canadà, Alemanya, Croàcia, Costa Rica, Taiwan, Espanya, Itàlia, Islàndia i una llarga llista de països on ha irradiat el lema "No glue, no tricks, just gravity" (Sense enganxar, sense trucs, només gravetat)."L'element més fonamental de l'equilibri en un sentit físic, és trobar algun tipus de trípode de la roca per estar dret, revela Michael Grab. Per a l'artista és molt important 'conèixer' les roques amb les que es treballa i saber que depèn dels caràcters que tingui cada una, encaixarà millor amb unes que amb altres. "El truc és jugar i experimentar", afegeix.