VÍDEO | La caiguda d'un home en una claveguera es fa viral

Una nit de festa que acaba en ensurt i (com sol ser habitual avui en dia) a les xarxes socials. El vídeo de tres homes de Gijón després d'una celebració nocturna està causant furor a internet.



A les imatges es veu un grup d'homes en el que sembla ser una nit de festa. S'aturen al carrer Vicaría de Gijón, que està en obres, i comencen a jugar amb les tanques i altres materials. Un d'ells, de sobte, aixeca un dels palets sense adonar-se que tapava una clavaguera i cau. Aquí comencen les bromes dels seus amics.



El vídeo ha corregut com la pólvora per xarxes socials i telèfons mòbils i s'acumulen ja gairebé 100.000 visualitzacions.





Llevo 20 minutos viendo esto en bucle y sigo despollao. Viva Gijón pic.twitter.com/ra2GxCcyaF — Andrés Miura (@_Lukovsky) 8 de maig de 2018

El gijones desaparecido en una alcantarilla, segunda parte: Rescate en las profundidades pic.twitter.com/KGa2hRGFDn — Médula Azul (@Medulazul1926) 9 de maig de 2018

Després d'unes imatges en què els seus companys comencen a preocupar-se pel seu estat, el vídeo s'interromp sense mostrar si l'home aconsegueix sortir del forat. Per conèixer el final de la història, cal veure un segon enregistrament, que també circula per les xarxes socials.En aquestes imatges es pot veure el protagonista de la història sortint del forat de la claveguera entre aplaudiments i veus de la gent que s'ha congregat al lloc del succés.L'home, que no sembla ferit, celebra el final feliç aixecant els braços en senyal de victòria. Ajudat per fins a cinc persones, el protagonista surt brut, però aparentment en bon estat.