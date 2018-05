Una empresa japonesa dóna sis dies lliures als empleats que no fumin

A Japó fuma gairebé un 22% de la població. A més del problema de salut pública també és un trastorn per a les empreses. O així ho ha considerat Piala Inc., una companyia de màrqueting que ha decidit premiar als seus no fumadors amb sis dies lliures extra a l'any.

"Un dels nostres directius no fumadors va suggerir que els descansos per fumar estaven causant problemes", va explicar un portaveu del grup, Hirotaka Matsushima.

Segons els càlculs del CEO, a cada parada per fumar els treballadors perden 15 minuts, la qual cosa eleva la pèrdua de treball en 48 hores completes en un any. Sis dies laborables.

"Espero que aquesta mesura animi als treballadors a deixar de fumar, en comptes d'imposar sancions o altres mesures coercitives", va explicar el CEO, Takao Asuka.

A Japó moren a l'any unes 130.000 persones per malalties relacionades amb el consum de tabac.