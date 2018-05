La jutge fixa una fiança de mig milió al youtuber del vídeo del caranchoa

Una jutge d'Alacant ha portat a la banqueta al youtuber MrGranBomba per injúries i calúmnies pel vídeo en què deia "caranchoa" a un repartidor i li ha imposat una fiança de mig milió d'euros, segons van confirmar a aquest diari fonts pròximes al cas.

El repartidor sosté que la intencionalitat del youtuber alacantí era la d'injuriar i menyscabar la seva dignitat atemptant contra la seva pròpia estima en nom de provocar una reacció que fos digna d'un vídeo amb suficient repercussió social com per adquirir notorietat pública i lucrar-se amb això.

L'advocat Carlos Frigola, que representa el repartidor, planteja que la gran repercussió del vídeo ha causat un dany moral i psicològic al seu representat pels insults rebuts i la seva difusió massiva a través de la xarxes socials.

El repartidor reclama una indemnització de mig milió d'euros en concepte de danys morals. En l'acte d'obertura de judici oral, la magistrada María Luisa Carrascosa ha emplaçat el youtuber perquè aporti una fiança que garanteixi que es pagarà aquesta quantitat i, en cas de no aportar-la, es procediria a l'embargament de béns per cobrir-lo. c.

L'advocat Carlos Frigola reclama a l'acusat dues penes de multa de 21 i 24 mesos a raó de 12 euros al dia (15.840 euros) per un delicte d'injúries i calúmnies amb publicitat. Per al judici, a més dels representants legals de Youtube a Espanya, s'ha demanat la declaració de l'empresa il·licitana Hawkers que va comprar el canal del youtuber després que aquest es retirés de la plataforma i de les xarxes.

La petició de mig milió d'euros s'ha calculat basant-se en les informacions que apuntaven que la compra del canal es va fer per un milió d'euros. La Fiscalia no ha realitzat cap petició en aquest procés, en entendre que es tracta d'un delicte privat entre particulars.

Fonts pròximes al youtuber van considerar desproporcionada la quantitat reclamada i sense que s'hagi explicat en què s'han basat per determinar la xifra i van insistir que tot es va tractar d'un sketch d'humor i pel qual ell mai s'ha lucrat. Les mateixes fonts han assenyalat que l'agredit va ser el youtuber, un fet pel qual el repartidor ja va ser condemnat.

MrGranBomba es va retirar de la seva activitat després d'haver rebut fins a 800 amenaces de mort, mentre que el mateix repartidor va tractar de registrar la marca caranchoa en dues ocasions en els dies posteriors a l'agressió fins a dues vegades. Sobre aquest extrem, el repartidor ha proposat en el judici la declaració d'un testimoni que va tractar de registrar la marca caranchoa. Una prova amb la qual pretén desvincular-se d'aquesta petició. La causa serà enviada a un jutjat penal.