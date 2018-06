Un 'home pudent' obliga a un avió a fer un aterratge d'emergència

L'avió es trobava realitzant un vol entre Amsterdam i Gran Canària i a causa de la insuportable pudor d'un dels passatgers va haver de realitzar un aterratge d'emergència a la ciutat portuguesa de Faro.



La forta pudor de l'home va provocar que diversos passatgers vomitessin i fins i tot es desmaiessin, segons reporta el mitjà britànic. Els testimonis van dir que l'home "feia pudor com si no s'hagués banyat durant setmanes".





