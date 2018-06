Un nedador surt del Japó per creuar el Pacífic i arribar als EUA en 6 o 8 mesos

The Longest Swim

El nadador Ben Lecompte en acció. The Longest Swim

El nedador Ben Lecomte ha sortit avui des de la costa del Japó amb la meta de creuar l'oceà Pacífic i arribar als Estats Units en un període de 6 o 8 mesos, un repte sense precedents amb el qual aspira a conscienciar sobre la contaminació de plàstic als mars. L'evolució del seu repte es pot seguir en directe a la pàgina web The Longest Swim.

Lecomte vol convertir-se així en la primera persona que travessa nedant els 9.000 quilòmetres que separen els dos extrems del Pacífic sense ajuda de cap tipus de flotador i acompanyat per un iot, que li donarà suport mèdic, científic i logístic.

Aquest atleta d'origen francès i resident als EUA ha sortit des de la platja de Choshi, a l'est de Tòquio, i sobre les 14.00 hora local (5.00 GMT) havia recorregut uns 12 quilòmetres, segons el web del projecte.

El seu objectiu és arribar a San Francisco entre finals d'any i el pròxim febrer, per la qual cosa cada dia haurà de nedar unes vuit hores i recórrer entre 32 i 64 quilòmetres, en funció dels corrents i de les condicions meteorològiques, va explicar en una recent entrevista.

Lecomte, que ha entrenat durant set anys per afrontar aquest repte i que ja va creuar nedant l'Atlàntic el 1998, pretén que la seva odissea serveixi per incrementar el coneixement del problema de l'acumulació de residus plàstics en els oceans.

Tant el nedador com el iot que l'acompanya, el Discoverer, prendran mostres d'aigua durant tot el recorregut per mesurar els nivells de micropartícules de plàstic a l'oceà i els seus possibles efectes en l'ecosistema i la salut humana. Les dades es compartiran amb 35 organitzacions científiques, entre elles la NASA o la Institució Oceanogràfica Woods Hole, i serviran així mateix per a altres projectes de recerca en els camps de la medicina, la biologia o l'oceanografia. Entre d'altres, permetran avaluar la presència en l'oceà d'elements radioactius emanats de l'accidentada central de Fukushima, o mesurar els efectes de l'esport extrem i prolongat en l'organisme, segons la revista digital científica Seeker, que finança el projecte.