"Terra de somnis" mostra sense complexos la singularitat i l'asimetria del món rural a l'Índia, amb una atenció especial al rol que ocupen les dones. Cristina García Rodero (Puertollano, 1949) ha estat la primera espanyola a treballar per a la prestigiosa agència fotoperiodística Magnum. Ha esta premiada amb el World Press Photo 1993, el Premi Nacional de Fotografia 1996, el Fotopres "la Caixa" 1997, el PhotoEspaña 2000 y 2017, el Godó de Fotoperiodisme 2000 i les medalles d'or al Mèrit de les Belles Arts 2005 i de Castella-la Manxa 2016.

Des de l'Obra Social "la Caixa" treballem per contribuir a eradicar la pobresa a les comunitats més desafavorides. En aquest sentit, des del 2001 donem suport a 22 projectes d'ajuda humanitària i de desenvolupament socioeconòmic a l'Índia, en col·laboració amb les organitzacions no governamentals principals, com ara la Fundació Vicenç Ferrer.