L'era digital. Transformacions, mites i malestars

Les tecnologies digitals han canviat radicalment molts aspectes de les nostres vides: la manera de treballar, d'ensenyar i d'aprendre, de fer política, de consumir i comprar, de comunicar-nos, i també les formes de relacionar-nos, de pensar-nos o de sentir. Moltes de les característiques de la nostra humanitat s'han vist potenciades i eixamplades a extrems que sembla que no tenen fi. No obstant això, aquesta ampliació d'horitzons, aquest augment de les potències d'acció, també comporta uns riscos, planteja nous reptes, apunta cap a conseqüències no desitjades. Aquest cicle de conferències es proposa mostrar algunes d'aquestes fronteres i reflexionar sobre les tensions que pot comportar el que ja podem anomenar l'era digital.