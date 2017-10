Cases d'habitacions

La casa és abordada com una suma d'habitacions o fins i tot com una entitat d'una sola habitació. Una casa en la qual no encaixa el funcionalisme banal, la zonificació o la jerarquia. Una casa en què es reconeixen els individus i aquests s'identifiquen amb les seves habitacions, igualitària i democràtica. Una casa sense edat, que avança tot i les diferents versions i promeses d'una casa moderna.

Xavier Monteys és catedràtic de Projectes Arquitectònics de l'ETSAB, on coordina el màster Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura, i és l'investigador principal del grup d'investigació Habitar. Col·labora en un curs de projectes a la Universitat de Girona i en el màster Aula de Renovació Urbana, de la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Organitzat en col·laboració amb l'Institut d'Humanitats de Barcelona.

A càrrec de: Xavier Monteys, catedràtic de Projectes Arquitectònics de la ETSAB