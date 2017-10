Festival NanoArts

NanoArts és el primer festival d'art en família. Una jornada en la qual es pot crear, experimentar, observar i jugar amb tallers i espectacles que confirmen que interactuar amb l'art proporciona una altra visió del món.

El festival ofereix una cita amb artistes, il·lustradors, poetes, arquitectes?, a través d'una gran varietat d'activitats que, des de diferents disciplines, ofereixen una visió polièdrica de l'art per alimentar la curiositat de petits i grans.

També podem trobar espais com el Racó de lectura, l'Espai de pícnic o l'Espai de joc, en què les famílies podran gaudir d'activitats per als més petits. Són àrees pensades per facilitar l'estada i la participació dels assistents.



Espai de pícnic

Àrea amb tamborets i taules de cartró.

Racó de lectura

Selecció de llibres per a infants de 0 a 10 anys.

Espai de joc

Joguines variades de fusta per a infants de 0 a 3 anys.

El preu de l'entrada al festival i a totes les activitats del cicle NanoArts és de 4 euros (50 % de dte. per a clients CaixaBank