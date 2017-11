Balenes, dofins i so. Un tàndem perfecte

El rorqual comú, el cap d'olla gris, el dofí llistat..., són alguns dels éssers vius més espectaculars i curiosos del nostre mar Mediterrani i formen part del grup dels cetacis, els grans mamífers marins.

Si vols saber on i quan els pots trobar, com són, com s'alimenten i com es comuniquen, participa en aquesta activitat. A través de jocs interactius i experiències sensorials descobriràs la vida d'aquests animals dins un medi tan diferent del nostre com és ara l'aigua. Faràs d'investigador de camp, reconeixeràs les amenaces amb les quals s'enfronten a causa de la interacció amb l'home i finalment, entre tots, intentarem despertar-nos actituds i comportaments més respectuosos cap a ells i el seu medi.

Activitat en col·laboració amb SUBMON® - Serveis Ambientals Marins

HORARIS

Dissabte 18 de novembre, a les 18 h

Diumenge 19 de novembre, a les 12 h

Els infants sempre han d'anar acompanyats d'un adult

