El cinema i les emocions: El paisatge humanitzat

Mitjançant el joc de miralls entre personatges i llocs, parlem de les nostres relacions contradictòries amb el paisatge, descobrint la complexitat i la riquesa de les emocions i, a la vegada, la nostra incapacitat per gestionar-les. L'absència dels altres, els que no hi són, ens endinsa en el món de la invisibilitat. Com suggerir o mostrar l'intangible al cinema?

A la conferència es plantejarà la resposta amb l'anàlisi del paisatge humanitzat, un concepte que parteix d'un viatge iniciàtic que esdevé d'aprenentatge o de creixement personal i que, en el fons, ens interroga i ens interpel·la. El paisatge humanitzat sorgeix de la necessitat de construir una mirada pròpia a través d'un treball previ d'observar el que ens envolta.

Marc Recha és guionista i director de cinema. L'any 1998 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona per la pel·lícula L'arbre de les cireres, el Premi Ondas al millor director per Pau i el seu germà, l'any 2001, i, el 2002, el Premi Nacional de Cinema.

