Trobada amb David Carabén

David Carabén és el líder de Mishima, un dels nostres grups fonamentals. A més, és també columnista esportiu, propietari d'un bar, escriptor, realitzador de televisió i traductor. CaixaForum ofereix l'oportunitat de descobrir, en un format diferent del que estem acostumats, les diferents facetes de qui ha escrit algunes de les lletres més punyents de la música que s'expressa en català. No serà un concert però probablement acabarem descobrint l'univers que hi ha darrere de les seves cançons. Fins i tot és possible que li puguem preguntar: "Què en farem, del desig, ara que hem trobat l'amor?"

HORARIS

Dijous 23 de novembre, a les 20 h

