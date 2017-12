MANS, LLUMS I OMBRES

En aquesta activitat, els menuts podran descobrir els secrets de la vida dels animals de la selva amazònica, a partir d'una llegenda vinguda de terres amazòniques i il·lustrada per les mans d'un mag.

Us imagineu paisatges d'un bosc que s'anima amb personatges i animals quan la mà d'un mag es mou amb elegància i bellesa? És el món de les ombres xineses, que obren la porta a la il·lusió i a la descoberta en una activitat que hem preparat molt especialment per tal que els més menuts descobreixin com es produeixen les ombres i gaudeixin tot jugant-hi.

Activitat recomanada per a nens i nenes de 5 anys.

HORARIS

Dimecres 27 i divendres 29 de desembre, dimarts 2 de gener i dimecres 3 de gener, a les 11 h

COMENTARIS

Els infants han d'anar acompanyats d'un adult

PROMOCIONS

50 % de dte. clients CaixaBank

