Explora: les plantes pedra

Són pedres? Estan vives? Són "plantes pedra", i sota aquest nom s'inclouen diversos gèneres de plantes de la família Messembryanthemaceae que habiten el sud de l'Àfrica. Entre elles, destaquen Lithops, Conophytum, Argyroderma i Lapidaria, i sí, estan vives.

Quan algú mira aquestes plantes per primera vegada, segurament hi veu una gran semblança amb petites pedres arrodonides; es camuflen entre les roques i les pedres on viuen i les seves fulles són variables no tan sols en la forma i la mida sinó també en el color.

Les fulles són molt suculentes i compactes i apareixen com un con invertit amb la base exposada al sol per sobre de la terra. Tenen petites marques o punts que actuen com a lents o finestres per les quals deixen passar la llum del sol per fer la fotosíntesi, ja que, com hem dit abans, la major part de les fulles viu enterrada sota terra. De fet, moltes desapareixen sota la terra en l'època de sequera o queden cobertes per les velles fulles seques.

Any rere any, un nou parell de fulles emergeix de les anteriors, les consumeix fins que s'assequen i, si la humitat i els nutrients han estat suficients, no tan sols hi haurà un parell sinó que poden aparèixer dos parells de noves fulletes. Així que, depenent de l'espècie i al cap de molts anys, se'n poden formar uns grups preciosos que creixen tots des de la mateixa arrel.

Si tens curiositat per aquestes petites i estranyes plantes no et pots perdre aquesta activitat, en la qual podràs veure una gran diversitat d'espècies.

HORARIS

Dissabte 5 de maig, d'11 a 14 h i de 16 a 20 h, i diumenge 6 de maig, d'11 a 14 h