Trobades amb... Ajo Micropoetisa

AJO MICROPOETISA (Madrid) és cantant del grup de rock experimental Mil Dolores Pequeños, agitadora de l'escena independent madrilenya i, per sobre de tot, micropoetessa. Ha publicat quatre llibres de micropoemes que han estat molt ben rebuts pel públic. Línies i paraules de formes suaus i fons contundents, de vegades alegres i optimistes, d'altres tristes i nostàlgiques, però sempre amb un to irònic marcat, molt personal."Busco problemas a la altura de mis soluciones" o "Qué ganas me dieron anoche de desenchufar la luna/ y salir corriendo a la calle para quejarme a oscuras". El to irònic i la delicada contundència d´aquests micropemes diuen ja molt de l´estil i el caràcter de ls seva autora. Ajo és la micropoetisa més gran de totes, per això els seus llibres tenen més de deu edicions i 50.000 exemplars venuts.https://www.instagram.com/ajomicropoetisa (8 K followers)Una oportunitat per conèixer de prop el treball original d'Ajo.Dijous 10 de maig, a les 20 h INSCRIPCIÓ 4 €50 % de dte. clients CaixaBank

Trobades amb... és una iniciativa que permet descobrir i conèixer com són alguns dels creadors més destacats del moment. Un espai on artistes i col·lectius d´artistes expliquen com van començar la seva trajectòria creativa, com es relacionen amb el seu treball, quines són les seves referències, les inquietuds, com és el seu dia a dia... Un lloc on saber que hi ha darrera dels projectes creatius més destacables en el camp de la literatura, les arts escèniques, la fotografia, la il·lustració...