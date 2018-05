CaixaForum Girona s´adhereix, com cada any, a la Nit dels Museus de dissabte 19 de maig, una ocasió per descobrir els centres culturals de la ciutat d´una manera molt especial. Amb motiu d´aquesta vetllada única a l´any, el centre de l´Obra Social "la Caixa" obrirà les seves portes fins les 12 de la nit, omplint la seva programació de nombroses activitats, dirigides al públic familiar i/o general, entorn el cinema i la cultura, i oferint visites especials a les exposicions temporals del centre.

La programació especial per a la Nit dels Museus a CaixaForum Girona estarà dedicada al cinema gràcies als BAFTA SHORT FILM 2017 NOMINEES, una selecció dels millors curts produïts durant el 2017 al Regne Unit i a les visites per famílies i públic general a l´exposició ´Pintura Flamenca i Holandesa del Museu de Ginebra´.

Projeccions (De 20 h a 23 h)

Bafta shorts

En el marc de La Nit dels Museus, CaixaForum presenta una selecció dels millors curts produïts durant el 2017 al Regne Unit. El BAFTA SHORT FILM 2017 NOMINEES és un programa dedicat a promocionar internacionalment els millors curtmetratges britànics gràcies a la col·laboració entre el British Council i la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).

La selecció inclou vuit curtmetratges, dels que tres són d´animació:

The Party, de Andrea Harkin, Farah Abushwesha, Emmet Fleming i Conor MacNeill.

Belfast 1972. Laurence invita al seu cosí Mickey, que viu en la clandestinitat, a una festa amb alcohol, música i amors juvenils. Al matí següent la realitat els colpeja.

Mouth of Hell, de Samir Mehanovic, Michael Wilson, Bart Gavigan i Ailie Smith.

Un nen que treballa als camps de carbó de Jharia, a l´Índia, ha de prendre una decisió: o fer allò que és correcte o salvar la seva mare, que és a punt de morir.

Tough, de Jennifer Zheng.

Quan una mare xinesa i la seva filla nascuda al Regne Unit parlen com a persones adultes per primera vegada, contemplen des d´una altra perspectiva els malentesos cultrals de la infància.

Standby, de Charlotte Regan i Jack Hannon.

Gary i Jenny comparteixen el mateix "espai d´oficina" reduït, com tots els seus companys policies: el cotxe patrulla.

Consumed, de Richard John Seymour.

Un viatge cinematogràfic a través de les mines, paisatges, fàbriques i ports de la producció xinesa.

The Alan Dimension, de Jac Clinch, Millie Marsh i Jonathan Harbottle.

Alan Brown utilitza els seus poders divins tant per esbrinar el destí de la humanitat com per saber què hi haurà per esmorzar. Mentrestant, Wendy no aguanta més estar casada amb "el següent pas en l´evolució cognitiva".

A love story, de Anushka Kishani Naanayakkara, Khaled Gad i Elena Ruscombe-King.

Dues criatures s´enamoren i teixeixen un món ple de color. Quan la foscor amenaça amb consumir un dels dos, l´altre ha de lluitar perquè es mantinguin junts o s´arrisquen a ser destruïts.

Home, de Jac Daniel Mulloy, Scott O'Donnell, Afolabi Kuti y Shpat Deda.

Milers d´homes, dones i nens lluiten per entrar a Europa mentre una família anglesa acomodada va de camí cap al que semblen ser unes vacances.

*Els curts es presenten en versió original amb subtítols en castellà i no són aptes per a menors de 16 anys. La projecció té una durada total aproximada de 98 minuts.

VISITA FAMILIAR A L´EXPOSICIÓ (A les 19:00h)

VISITA COMENTADA A L´EXPOSICIÓ (A les 20:00h)

Pintura flamenca i holandesa del museu de Ginebra



L'exposició proposa enfocar una selecció d'obres dels segles XVI i XVII de la pintura flamenca i holandesa sota l'impacte dels nous temes iconogràfics, tant sobre els artistes i els seus tallers com sobre l'incipient mercat de l'art i el cercle cada vegada més gran dels amants de la pintura. Aquesta mostra explora l´especialització progressiva en gèneres particulars que permeten l'aparició de noves tradicions pictòriques: paisatges serens i boscos impressionants, escenes de la vida quotidiana, tavernes, natures mortes o gerros complexos.



La Nit dels museus

CaixaForum Girona



Projeccions:

Bafta shorts: dissabte 19 de maig de 20 a 23h. Reproducció contínua

Sessions:

Visita familiar a l´exposició Pintura flamenca i holandesa: a les 19:00h

Visita comentada a l´exposició Pintura flamenca i holandesa: a les 20:00h

Servei d´informació:

www.lacaixa.es / Tel. 902 22 30 40



TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES