El Govern manté l'aposta per la tarifació social de les taxes universitàries

El Govern vol mantenir l'aposta per la tarifació social de les taxes universitàries en els propers cursos. Segons el secretari d'Universitats, el sistema ha funcionat bé, està sent estudiat per altres autonomies i ha permès durant la crisi que un major percentatge de joves vagin a la universitat i augmenti la proporció d'estudiants becats.

A més, s'ha oposat a la resolució que va aprovar el Parlament fa setmanes demanant una rebaixa lineal del 30% de les taxes, ja que això suposaria un cost de 47 milions d'euros i també beneficiaria les rendes altes, que actualment paguen com a màxim el 25% del cost real de la carrera universitària.