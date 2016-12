Conesa: "El referèndum potser no es podrà fer, hem de ser realistes"

La presidenta de la Diputació de Barcelona i presidenta del consell nacional del PDECAT, Mercè Conesa, ha llançat avui una advertència sobre el full de ruta sobiranista: "El referèndum potser no es podrà fer, hem de ser realistes".

En declaracions a Nació Digital, Conesa ha admès que es pot donar la hipòtesi que "hi hagi una situació de paràlisi" que compliqui la celebració d'un referèndum.

"Tirar endavant un referèndum no depèn només de l'àmbit polític. També depèn d'uns mecanismes que en una administració cal aprovar. Si tot això queda bloquejat, ens podríem trobar amb que el Govern es trobés en un carreró sense sortida. Per tant, hauríem de passar de la pantalla del referèndum a una pantalla d'eleccions", ha reflexionat Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Per a Conesa, "el que és clar és que la ciutadania s'ha de pronunciar" sobre les lleis de desconnexió de l'Estat que Junts pel Sí (Jxsí) i la CUP preveuen aprovar cap al final de la legislatura.

D'una altra banda, Conesa ha apostat per situar Carles Puigdemont com pròxim candidat del PDECAT a la presidència de la Generalitat malgrat el compromís que va assumir d'apartar-se al final d'aquesta legislatura: "Crec que sí, ho dic molt clarament. Ho he dit altres vegades. És un actiu, un capital en actiu molt bo. Té un llarg camí per recórrer si ell el vol recórrer".

Sobre la possibilitat que es postuli ella com a candidata si Puigdemont renúncia, ha apuntat que aquest "no és un tema que avui estigui sobre la taula": "Tinc un paper en el món local. A mi m'agrada, em