Puigdemont: «Celebrarem el referèndum el 2017 de forma indefectible»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat avui que Catalunya celebrarà el referèndum sobre la independència el 2017 "de forma indefectible".



Puigdemont ha fet aquestes declaracions després que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, hagi apuntat en una entrevista la possibilitat que el referèndum no se celebri, en un context de "bloqueig" i "paràlisi" política.





"Haurem de redoblar esforços per aturar l'ofensiva antidemocràtica de l'estat espanyol"

"Haurem de redoblar esforços per aturar l'ofensiva antidemocràtica de l'estat espanyol" @quimarrufat #AixòVaDeDemocràcia #perlarepública pic.twitter.com/kTmpaZWNlB „ CUP Països Catalans (@cupnacional) 17 de desembre de 2016





Iceta: "No és que potser no es faci el referèndum, és que no es farà"



"No és que potser no es faci el referèndum, és que no es farà". Així ha respost a Lleida el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a la presidenta del consell nacional del PDECat, Mercè Conesa, que ha dit que potser no es podrà fer si la relació amb l'estat espanyol "acaba en paràlisi". "Si fas un referèndum sense cap tipus d'encaix legal", ha afegit, "del resultat no se'n desprèn cap canvi". "Conesa diu que hem de ser realistes, doncs no es pot enganyar la gent, fer-la viure en un món que no és i dur a tot un país a topar-se amb la realitat i la legalitat", ha conclòs.



Soraya: "el referèndum no forma part del mandat democràtic del govern espanyol"



Mentrestant, el govern espanyol segueix sense voler a sentir a parlar de referèndum. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat avui a Barcelona que el referèndum no forma part del mandat democràtic del govern espanyol "ni del de la CUP". Amb aquestes paraules, la popular ha volgut deixat clar que ni l´executiu de Mariano Rajoy ni els partits independentistes poden decidir "sobre el conjunt dels espanyols" ja que ha asseverat que no els correspon. Per això, ha dit que estan disposats a "parlar" sobre 45 dels 46 punts que va reclamar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però no del 46è, el referèndum.

El president català, en un acte a Barcelona del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), ha declarat que "el futur de Catalunya s'escriu amb la 'd' de democràcia" i ha denunciat que hi ha institucions i partits que "ataquen" el seu partit "per atacar la fortalesa" de Catalunya.Per la seva part, el president d´Esquerra, Oriol Junqueras, ha refermat aquest dissabte el compromís del partit amb la convocatòria de la consulta independentista que el Govern preveu celebrar al setembre: "Nosaltres sí que estem convençuts que farem el referèndum", ha afirmat després de les declaracions de Conesa.Des de la CUP, el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufa també ha respost amb contundència Conesa: "aquells portaveus de grups polítics que posen en dubte el referèndum o el vinculen als pressupostos, que deixin de devaluar-lo perquè ja tenim el govern espanyol i altres formacions a Catalunya per llençar-lo a la paperera". Arrufat ha apel·lat a la defensa "sense fissures" d'un instrument que "és i serà de la gent per decidir el futur polític d'aquest país. Ho ha dit després que aquest dissabte s'hagi reunit el Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària (GAP) a Tona, on s'ha fixat el 28 de gener com a data per decidir el sentit final del seu vot als pressupostos de la Generalitat.