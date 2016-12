De curri i maduixa o de vinagre i gerd, torrons artesans gens habituals

De curri i maduixa, de tòfona blanca, de vinagre i gerds o de coco thai són les curioses novetats que la unió gastronòmica de Torrons Vicens i el xef Albert Adrià presenten per aquest Nadal, una oferta que a més de a Espanya té un mercat cada vegada més consolidat als països àrabs.

Torrons Vicens, una empresa de torrons artesanals nascuda a la localitat lleidatana d'Agramunt al 1775, manté per quart any el seu "matrimoni" amb el "petit" dels germans Adrià, amb el qual han diversificat el seu catàleg de torrons.

"Cada any innovem amb productes molt gastronòmics que vénen de la cuina del Bulli o del Tíckets, postres que havien tingut en els seus restaurants i que s'han transformat en torró", assegura a Efe Ángel Velasco, mestre torroner i propietari de la firma, que entre les novetats que presenta figura el de tòfona blanca d'Alba, "el torró més car del món" perquè porta un ingredient que costa 15.000 euros el quilo".

Tot i això, les principals vendes de la firma continuen sent els clàssics del torró d'Agramunt, amb denominació d'origen: el dur (conegut també com d'Alacant), el de gemma torrada i el tou (de Xixona, segons la seva una altra denominació), explica el propietari de l'empresa, que ha apostat per desestacionalitzar el consum i, sobretot, les vendes.

"El torró a Espanya es consumeix el 80 % en dates nadalenques. Però nosaltres hem aconseguit, posant botigues a Barcelona, Madrid i en llocs on hi ha molts turistes, vendre torró durant tot l'any. El turista té en el torró un producte de reclam, se l'emporta com a souvenir gastronòmic, i això a la vegada ens permet exportar-lo", assenyala Velasco.

La firma, que va emprendre la seva expansió internacional fa uns anys, disposa de 44 establiments propis repartits per Espanya, Europa, així com en països d'Orient Mitjà (dos a Dubai i un altre en Abu Dhabi), els dos últims d'ells oberts a Tolosa (França) i el centre comercial La Roca Village, "on només es ven torró" i productes derivats, puntualitza el propietari.

De fet, el 20 % de la producció de Torrons Vicens va dirigit al mercat exterior, en concret a una vintena de països, entre ells EUA, la Xina, Japó, Rússia, França i els citats d'Orient Mitjà.

Per arribar al complicat mercat dels països de cultura musulmana, l'empresa ha obtingut el rigorós certificat "halal", el que li facilita la seva exportació a aquests països, i d'aquesta forma els seus torrons es poden comprar, per exemple, a la cadena de supermercats més important de l'Aràbia Saudita.

Igualment, Torrons Vicens també acaba d'aconseguir la qualificació "kosher" que regeix la dieta dels aliments aptes per a la comunitat jueva.

L'empresa lleidatana ha registrat un increment de facturació d'un 20 % els últims cinc anys fins arribar als 30 milions d'euros el 2015, i preveu arribar als 35 milions al tancament del 2016, gràcies a l'ampliació dels seus productes.