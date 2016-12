La partida de naixement de la Nadia confirma que els pares són Blanco i Garau

n La partida de naixement de la Nadia Nerea, la nena d'11 anys amb una malaltia rara, confirma que Fernando Blanco i Margarita Garau, acusats d'estafa, són els seus pares. Així ho va publicar ahir el diari El País, que va fer públic el document que així ho acredita. El jutge de la Seu d'Urgell va demanar al Registre Civil de Palma el certificat original on consta el naixement de la menor, el testimoni del qüestionari per a la declaració del naixement i de l'informe del facultatiu que va assistir al naixement i l'informe forense per a conèixer l'estat de salut de la menor, entre altres documents per aclarir els fets. En concret, segons els papers, la nena està inscrita al registre civil de la ciutat de Palma de Mallorca i va néixer el 20 d'abril del 2005 a l'hospital Son Llàtzer de Palma. El pare de la nena segueix a la presó de manera provisional per ordre del jutjat de la Seu, que ha retirat la custòdia als progenitors. La menor viu, de moment, amb la tieta materna a Palma.

El passat 12 de desembre, el jutge que investiga la suposada estafa en la recollida de donacions populars per a la Nadia va demanar informes al Registre Civil per comprovar les dades de naixement de la menor i informació sobre les seves absències al centre on estudia. El titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell va ordenar noves diligències per comprovar totes les dades que els pares de la Nadia, investigats per estafa, han fet públiques sobre la nena, entre elles que pateix una tricotiodistròfia des del seu naixement. El magistrat va sol·licitar al Registre de Palma de Mallorca el certificat original en què consten les seves dades de naixement, així com el qüestionari de la declaració de filiació amb què va ser inscrita i l'informe del facultatiu que va assistir el part. També va sol·licitar el magistrat la relació d'allotjaments a França dels pares de la Nadia els últims cinc anys. Algunes fonts consultades llavors van manifestar que no es va trobar cap justificant de despeses d'allotjament a França i que en la seva declaració Blanco va afirmar que «ho pagava tot en efectiu».