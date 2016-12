L'Advocacia de l'Estat vol inhabilitar els diputats sobiranistes de la Mesa

n L'Advocacia de l'Estat busca la inhabilitació de quatre diputats sobiranistes de la Mesa del Parlament per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en permetre la votació de conclusions de la comissió del Procés Constituent i d'una resolució que aposta per un referèndum d'independència. És per això que el TC notificarà dimarts que ve als representants de Junts pel Sí (JxSí), la CUP i Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) a la Mesa del Parlament que, a petició de l'Advocacia de l'Estat, ha iniciat un «incident d'execució» contra ells per incomplir una de les seves sentències.

L'advocat de l'Estat sol·licita un «testimoni de particulars» per al vicepresident primer de la Mesa, Lluís Corominas (PDECat/JxSí); la secretària Primera, Anna Simó (ERC/JxSí); el secretari tercer, Joan Josep Nuet (EUiA/CSQP), i la secretària quarta, Ramona Barrufet (PDECat/JxSí). A més, demana les actes de la reunió de la Mesa en què es van aprovar la inclusió de les resolucions independentistes i es van rebutjar les peticions de reconsideració de PP i PSC.

El procediment jurisdiccional continuarà per la mateixa via que ha seguit la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que va declarar divendres passat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a investigada per presumpta desobediència al Constitucional i a qui se li obrirà un nou procediment.

Els membres de la Mesa tindran 20 dies, a partir de dimarts, per presentar un informe davant el Tribunal Constitucional amb les seves primeres al·legacions. Si aquestes al·legacions no fossin acceptades, s'obriria la via penal en els mateixos termes que els seguits contra Forcadell.

Si finalment els quatre diputats fossin inhabilitats, com sol·licitarà l'Advocacia de l'Estat, el Parlament quedaria transitòriament en mans de Ciutadans i PSC ja que el procediment no afecta els diputats de la mesa d'aquests dos partits, que van demanar que es reconsiderés l'admissió a tràmit de les resolucions. En aquest cas, l'actual vicepresident segons, José María Espejo Saavedra, de Ciutadans, ocuparia la presidència fins a la constitució d'una nova Mesa del Parlament.

Forcadell ja ha declarat

La presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, va declarar el passat divendres com a investigada a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), davant el qual va reivindicar el dret de la cambra a debatre sobre la independència. Forcadell va al·legar que va ser un «acte polític», sense efecte ni valor jurídic, i va recalcar que no es pot prohibir que el ple discuteixi sobre la independència. Com ja va passar quan li va tocar declarar a Artur Mas, Forcadell va rebre el suport de centenars de persones concentrades davant del TSJC.