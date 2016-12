Prop de 200 nens i joves en situació social vulnerable al Palau de la Música

n Gairebé 200 nens i joves en situació social vulnerable van celebrar el Nadal ahir al migdia amb un concert multitudinari al Palau de la Música Catalana, on van cantar una selecció d'El Messies de Händel. L'actuació, promoguda per l'Obra Social La Caixa amb la col·laboració de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, va reunir cantaires d'entre 6 i 18 anys que durant els darrers tres mesos han preparat minuciosament el repertori a través de les seves escoles, instituts i entitats socials amb l'objectiu de trencar les barreres per accedir a la cultura i a la música.