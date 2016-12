Troben un menor amagat als baixos d'un camió a l'AP-7

n Un menor marroquí de 15 anys va ser localitzat el dissabte quan viatjava amagat als baixos d'un camió a l'autopista AP-7, a l'altura de l'àrea de servei de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a Tarragona. Una conductora que circulava per l'autopista va veure que als baixos d'un camió que transitava per la mateixa via hi havia un jove amagat. La dona va avisar els Mossos, que van localitzar poc després el menor a l'àrea de servei de l'Hospitalet de l'Infant, on se suposa que havia baixat del camió aprofitant una parada.

Quan els agents van arribar, dues persones estaven atenent el menor, que presentava símptomes d'hipotèrmia i va haver de ser traslladat pels serveis d'emergències mèdiques a l'Hospital Sant Joan de Reus. El menor, que anava indocumentat i va explicar que era marroquí, que tenia 15 anys i que havia sortit del seu país el dia 14, va ingressar a la nit en un centre de menors protegits de Tarragona. El camió on viatjava va continuar el seu viatge després de proveir combustible i no ha pogut ser localitzat, però la policia sospita que el camioner desconeixia la presència del polissó.