Forcadell veu un judici «polític» i creu que acabarà asseguda al banc dels acusats

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va denunciar viure un judici «polític» pel que creu que acabarà asseguda al banc dels acusats, però va insistir que «no contempla» que la inhabilitin i, en tot cas, va avisar: «Qui posa i treu presidents són els diputats».

«Parlen d'Operació Diàleg, però això sembla un monòleg», va lamentar ahir Forcadell en una entrevista al programa Els Matins de TV3, després de la seva declaració de divendres passat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i la nova petició de l'Advocacia de l'Estat per inhabilitar quatre diputats sobiranistes més de la Mesa.

La presidenta de la Cambra catalana va denunciar que és «un judici polític», que creu que acabarà en obertura de judici oral i el desenllaç del qual considera que «dependrà de com vagin les circumstàncies i el context polític».

De fet, la presidenta del Parlament va reconèixer que podria tornar a declarar al TSJC per les resolucions aprovades durant el debat de política general el passat 6 d'octubre. «Puc tornar-hi, però encara no hem rebut ni tan sols la notificació», va manifestar Forcadell, que va tornar a insistir que no pensa en la seva possible inhabilitació, encara que va recalcar que «qui posa i treu presidents -del Parlament- són els diputats».

Forcadell va incidir que el que investiga el TSJC «és un acte de naturalesa política sense conseqüències jurídiques», per la qual cosa va opinar que «és un judici polític que en un país realment democràtic no hauria d'haver passat mai», encara que es va limitar a dir que «no sap» si la jutge que la investiga actua amb criteris polítics.

Forcadell va fer aquestes declaracions el mateix dia en què tres membres de la Mesa del Parlament van declarar com a testimonis al TSJC. «Ells han d'actuar amb total llibertat. Que diguin el què creuen que va passar i com va passar. Faltaria més, no els he de dir res», va valorar Forcadell, que va manifestar que en cap moment es va plantejar desobeir i no anar a declarar com sí han fet càrrecs electes de la CUP.

La presidenta va afirmar que «ho volia explicar absolutament tot. No em volia callar res». Això sí, només va respondre preguntes del seu advocat i no del tribunal ni de la fiscalia. «Entenc que el poder legislatiu no s'ha de sotmetre al poder judicial. És a dir, s'ha d'explicar tot, però no s'ha de sotmetre i menys en un procediment penal com el que estic, per un debat de les idees», va argumentar Forcadell.

Paral·lelament, Forcadell es va mostrar convençuda que el Govern convocarà el referèndum d'independència pel setembre del 2017. «Crec que hi haurà referèndum. No dubto de la paraula del president», va afirmar. «No s'ha de repetir un 9-N. El referèndum de l'any que ve ha de ser vinculant», va exigir Forcadell, que va parlar de la necessitat d'ampliar la base independentista i –en aquest context- va situar la cimera del proper divendres al Palau de la Generalitat. «Un 80% dels catalans volen el referèndum i la majoria del Parlament, també», va valorar Forcadell.