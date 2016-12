Un País en Comú, nom provisional triat pel moviment dels acòlits de Colau

Els comuns d'Ada Colau avancen en la construcció del nou espai de confluència de les esquerres. Ahir es va reunir per primer cop de forma pública, a Barcelona, una part del grup impulsor del nou subjecte polític, un equip de 120 persones –el diputat al Congrés per ECP, Xavier Domènech n'és el portaveu que va presentar el manifest fundacional. És el primer pas d'un procés que culminarà a la primavera amb l'assemblea. Per ara, durant aquesta fase, adopten el nom d'Un País en Comú i pretenen «eixamplar el sentit de sobirania fins arribar a totes les esferes de la vida i la política»: «Hem de construir el present per decidir el futur. Es decideix construint, no en l'eterna espera», afirmen. Destaquen noms del grup promotor com el de l'economista Arcadi Oliveras o els regidors de Barcelona Gerardo Pisarello i Jaume Asens. «A cavall entre el 15M de 2011 i l'11S de 2012 es va començar a construir una majoria social que exigia més sobirania i més democràcia». És una de les frases del manifest fundacional dels comuns i que explica el doble eix d'on beurà el nou espai de confluència. Sobre la idea d'«eixamplar el sentit de sobirania fins arribar a totes les esferes de la vida i la política», creuen que és una demanda ciutadana transversal, però adverteixen que no pot limitar-se a un «únic tema», sense citar directament el procés.

«No serem un país lliure si hem de seguir els dictats per complir els objectius de dèficit, posant els interessos del capital financer i el seu deute, molts cops il·legítim, per sobre del manteniment d'un estat del benestar ja prou precari», diue els comuns.