Troben morts a casa seva el periodista Alfons Quintà i la seva esposa

El periodista i advocat figuerenc Alfons Quintà i Sadurní, de 73 anys, i la seva dona Victòria Bertran, de 57, van ser trobats morts al domicili que la parella tenia al districte barceloní de les Corts, ahir a la tarda. Quintà hauria disparat primer a la seva parella amb una escopeta de cacera i, posteriorment, s´hauria suïcidat amb la mateixa arma, van informar els Mossos d´Esquadra en primera instància.

Quintà, que també era oficial de la Marina Mercant i havia arribat a exercir de jutge, era col·laborador de Diari de Girona (diumenge passat publicava l´últim article en aquest periòdic, titulat Una sanitat i una Generalitat fracassades, on criticava amb la vehemència que el caracteritzava la gestió del sistema de salut pública de Catalunya). L´any 2012 va dirigir el diari digital El Debat i apareixia com a tertulià en programes de televisió, com ara Amics, coneguts i saludats, de 8tv. El 1982, en l´època dels governs de Jordi Pujol, va ser nomenat primer director de TV3, tot i que amb prou feines dos anys després la Corporació Catalana de mitjans va rescindir-li el contracte. Vuit anys després, el 1990, va posar-se al capdavant del diari El Observador, impulsat per Lluís Prenafeta i finançat per un grup d´industrials catalans, entre els quals figuraven els germans Vicens Vives. Poc després que arribés als quioscos, l´empresa editora va destituir Alfons Quintà dels càrrecs de conseller delegat, director general i director del diari. Quintà va ser també col·laborador de l´Avui.

L´avís d´un familiar

Els Mossos d´Esquadra van explicar que al voltant de les 18.00 hores van rebre un avís d´un familiar del matrimoni, que estava preocupat perquè una de les dues víctimes –la policia no precisa a quina es referia– no havia anat a treballar i que no podia ser localitzada. En acudir al domicili de la parella, al carrer de Fígols, els agents, acompanyats d´efectius dels Bombers, van trobar els dos cadàvers. Fonts policials van apuntar que en l´escenari del crim hauria estat localitzada una nota de comiat.

«La mà estimada»

Es dóna la circumstància que, en una de les seves col·laboracions periòdiques, Alfons Quintà publicava en l´edició del 2 d´octubre passat de Diari de Girona l´article La sort de morir agafant la mà estimada, el qual, coneguts els fets d´ahir, adquireix un to inesperadament premonitori: «(...) no són temps d´això sinó de plors (molts plors) inhumanitat, soledat, mals entesos, vides escurçades», escrivia; per afegir a continuació: «Què fer per arreglar-ho. Crec que val la pena intentar-ho tot, de tot i més. Per a cadascú de nosaltres i per a tots. Aquell que mori intentant agafar la mà de la persona a qui estimi sempre obrarà millor que aquell que no ho intenti. En definitiva, morir tots ho farem. Els que tindrem sort serem aquells que en fer-ho tindrem a les nostres mans aquelles en les quals somniem i desitgem». Això no obstant, fonts policials properes al cas citades per l´agència Efe no descartaven ahir que el terrible succés pugui tractar-se d´un cas de violència masclista amb arma de foc.

Que el jutge que va acudir al domicili de la parella per dur a terme l´aixecament dels cadàvers avui tingui previst inhibir-se en favor del jutjat especialitzat en violència masclista aniria en la línia d´aquesta hipòtesi. L´Àrea d´Investigació Criminal dels Mossos d´Esquadra ha obert una investigació per tal d´aclarir els fets. Sigui com sigui, el terrible crim ha commocionat cercles periodístics i polítics catalans, en què Alfons Quintà era a bastament conegut.

Juny de 2006

Les col·laboracions de Quintà a Diari de Girona van començar el juny de de l´any 2006. Publicava tres articles setmanals, els dimarts, els dijous i els diumenges, una freqüència que es va veure interrompuda les últimes setmanes: després de sotmetre´s a una intervenció a cor obert, el periodista va patir complicacions que van obligar-lo a estar una temporada de baixa.