Vilarrubí no recorda si Pujol júnior va pagar-li 27 milions de pessetes

L'empresari i vicepresident del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, va dir ahir al jutge que no recorda haver rebut diners del fill gran de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, malgrat que en un compte seu a Andorra apareix un cobrament de 27 milions de pessetes (162.006 euros). Vilarrubí va comparèixer ahir a la tarda com a investigat davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, després de descobrir-se un compte al Credit Andorra oberta al febrer de 1986 del qual és titular, segons la informació remesa per les autoritats judicials del Principat. Fonts jurídiques van informar que el jutge li va preguntat per aquest compte d'Andorra al qual suposadament va rebre 27 milions de pessetes del primogènit de l'expresident català, investigat per diversos delictes de falsedat documental, blanqueig i delicte contra la hisenda pública.

La «defensa de Vilarrubí, que havia manifestat prèviament la seva intenció de col·laborar amb el jutge, va assenyalar que no té coneixement dels moviments d'aquest compte a Andorra, perquè el secret de sumari en relació amb aquesta peça es va aixecar dimecres passat i no han rebut la documentació relativa a la mateixa. Per aquest motiu, va al·legar que es negava a respondre a qualsevol fet anterior a l'any 2000, data en què va tancar el compte. Durant una hora es va limitar a «tirar pilotes fora», van precisar fonts jurídiques.