Els catalans creuen que ara hi ha menys corrupció

Bona part dels catalans creuen que actualment hi ha menys corrupció que fa uns anys. Almenys així ho evidencia una enquesta realitzada per l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que mostra que el 82,6% veuen la corrupció com un problema molt o bastant greu, davant del 88,9% que ho pensava el 2014.

El 74,2% creu que hi ha molta o bastanta corrupció, davant del 82,3% que pensava el mateix fa dos anys. Tot i que el grau de tolerància a la corrupció ha baixat, més d'un 20% dels enquestats acceptaria que es fessin trampes per beneficiar-se de la sanitat o l'educació públiques. Els votants tenen una major voluntat de càstig electoral als partits, i encara veuen la política poc honesta en general.

L'enquesta es fa cada dos anys i en aquesta ocasió es va entrevistar a 850 persones per saber la seva percepció i opinió sobre la corrupció, principalment en l'àmbit públic. El 24% dels enquestats creu que en els últims anys la corrupció ha disminuït, el 36% que s'ha mantingut i el 34% que ha augmentat. El 2012 aquests últims suposaven el 60% del total, i el 2014 ja van baixar al 53%.

En general, el 78% dels enquestats pensa que els catalans són molt o bastant honestos i compleixen les lleis. El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, va dir ahir en roda de premsa per presentar els resultats d'aquest baròmetre que la situació ha millorat però encara és preocupant, i la va justificar en el fet que els casos més greus ja tenen alguns anys d'antiguitat.

Gimeno va advertir que encara existeix un «dèficit» en el reconeixement ciutadà de la corrupció, amb «alts índexs de tolerància» i de «relativisme» sobre algunes pràctiques, en haver-hi «massa justificació d'actes de corrupció que es pot considerar menor».

Com a exemple, va detallar que el 14,6% dels enquestats accepta que un alt càrrec admeti com a regal una caixa de vi d'una empresa i un 12,9% veu acceptable que una persona que treballi en el sistema sanitari públic ajudi un familiar a saltar-se la llista d'espera. Com també empadronar un fill a casa dels avis perquè l'acceptin a l'escola desitjada (29,2%).