El Constitucional notifica a la mesa del Parlament l'incident d'execució pel referèndum unilateral

n El TC ha notificat als membres de la Mesa del Parlament i al secretari general de la Cambra, Xavier Muro, que admet a tràmit l'incident d'execució de l'advocacia de l'Estat contra les resolucions del debat de política general sobre el referèndum unilateral i el procés constituent. Dues funcionàries judicials del TSJC van entregar ahir la notificació a la presidenta Carme Forcadell, als vicepresidents Lluís Corominas i José María Espejo-Saavedra,i als secretaris Anna Simó, Joan Josep Nuet, David Pérez i Ramona Barrufet, i a Muro. Tot i que el procediment pot ser semblant, és al marge del que es va obrir arran de la votació al ple de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent. Segons la notificació, les parts tenen un termini de 20 dies per presentar un informe sobre si s'han contravingut les decisions del TC. En roda de premsa, Forcadell va assegurar que es neguen a convertir-se en «censors al dictat d'un govern incapaç de resoldre políticament els reptes polítics».

Conesa rectifica

De la seva banda, l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i dirigent del PDECat, Mercè Conesa, deia ahir que preveu el referèndum se celebrarà «indefectiblement», terme utilitzat pel president Carles Puigdemont. Conesa rectificava així les declaracions fetes la setmana passada, en les quals assegurava que el referèndum potser no es podria celebrar. «No només vull el referèndum, sinó que treballaré perquè es faci», va dir.

Errejón qüestiona la DUI

En aquest context, el secretari polític de Podem, Íñigo Errejón, va reiterar que seria «legítim» que la Generalitat de Catalunya organitzés un referèndum unilateral l'any vinent, però advertia que l'«efecte institucional seria zero». Errejón va defensar que una consulta sense l'aval del Govern espanyol «no és la solució al problema» a Catalunya i que suposaria una reedició de la que hi va haver el 9 de novembre del 2014. El portaveu parlamentari d'Units Podem va insistir que més enllà de la denominació que li doni la Generalitat a la consulta –«com si es diu Spiderman», va ironitzar–, no tindria validesa jurídica si no és pactada. «Li diguin RUI (referèndum unilateral d'independència) o de qualsevol altra manera, l'efecte institucional pot ser el mateix, és a dir, zero», ha concloure.