Dos vots a favor i 8 abstencions de la CUP donen vida als pressupostos

n Els Pressupostos de la Generalitat per al 2017 van superar ahir les esmenes a la totalitat de C's, PPC, PSC i CSQP gràcies al vot en contra de 2 diputats de la CUP i a l'abstenció dels altres 8. Tot i així, els cupaires no decidiran el seu vot definitiu als comptes fins al proper 28 de gener. En aquesta línia, la portaveu econòmica dels anticapitalistes, Eulàlia Reguant, avisava que «no es pot voler mantenir tots els privilegis i pretendre guanyar el referèndum». De la seva banda, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, va reinvindicar una vegada més el caràcter social dels comptes, que segons els números que fa el Govern preveuen 1.170 milions d'euros extra per a polítiques socials. Durant el debat, Junqueras va replicar a la CUP que els comptes representen en gran mesura el rescat social i la voluntat de revertir les retallades. A partir d'ara continua el tràmit dels pressupostos al Parlament, que seran debatuts en comissió.

Amb la vista posada en la nova fase de tràmit, JxSí apel·lava ahir a l'«ètica de la responsabilitat i el convenciment» per aprovar els comptes i defensava que són una «palanca de canvi» per superar el model autonòmic. En la seva intervenció al Parlament, el portaveu del grup, Roger Torrent, va reconèixer que són uns pressupostos «autonòmics», però va defensar que aprofiten al màxim les capacitats i possibilitats que tenen. «Són pressupostos autonòmics, cert, però són imprescindibles per poder-ne fer uns d'estat», va declarar. Torrent va afegir que els nous comptes públics han estat elaborats amb l'objectiu d'«eixamplar al màxim la capacitat de fer polítiques públiques que té l'autonomisme» i, a la vegada, d'afrontar el «repte de canviar de marc». En aquesta línia, el diputat considera que seria «políticament irresponsable» i «socialment reprovable» no aprofitar el marge que dóna l'autonomisme fins que s'assoleixi la independència.

Poc van convèncer els arguments de JxSí a la CUP: «És obvi que no es pot voler mantenir tots els privilegis i pretendre guanyar el referèndum», va espetar Eulàlia Reguant durant el debat a la totalitat del projecte de pressupostos de la Generalitat per la 2017; no obstant això, els cupaires, a diferència del que va passar amb el pressupost per al 2016, van permetre la continuació de la tramitació parlamentària («acceptem les crítiques, i assumim les contradiccions», va dir Reguant).

Però l'esquerra anticapitalista no garanteix el suport a l'aprovació final dels comptes i, en aquest sentit, Reguant va preguntar a Oriol Junqueras si la voluntat del govern és «mantenir els impostos i els serveis públics com estan». Per guanyar el referèndum, ha afegit la diputada cupaire, els comptes no poden ser «continuistes». «Si han de ser els pressupostos de la ruptura, i que ens facin guanyar el referèndum, cal un pas endavant en la resolució de la crisi institucional, econòmica i nacional». Els cupaires fixen el referèndum, el rescat social i el procés constituent com els pilars d'una legislatura que veuen «excepcional».

Un llibre per a Junqueras

Reguant, que va regalar a Junqueras el llibre de l'exdiputat cupaire Josep Manel Busqueta L'hora dels voltors; la crisi explicada a una ciutadania estafada, va admetre que l'autonomisme «limita» la sobirania econòmica de Catalunya: «En el context de submissió a l'Estat i a la UE», la CUP assumeix un recorregut «limitat» a una transformació social i profunda a través dels pressupostos. Ara bé: «Es pot fer més» del que preveuen els números d'Oriol Junqueras, diu. «Es pot apuntar a la voluntat de canvis, es pot demostrar que la república que construirem és diferent a l'autonomisme dels darrers trenta anys», ha advertit Reguant de cara al debat parlamentari.

Crítiques de l'oposició

En aquest context, C's va rebutjar destinar «un sol euro a separar Catalunya d'Espanya i d'Europa». Ho defensava el portaveu econòmic de la formació taronja, Antonio Espinosa, que constatava que els comptes públics per a l'any vinent no combaten la pobresa ni les desigualtats socials, i perpetuen el sobredimensionament del sector públic. En la seva opinió, els independentistes «dilapiden» els recursos en la construcció d'una república «impossible». De la seva banda, el PSC acusa el Govern d'estar «atrapat per la CUP i el procés» i de no estar-ho «per aquells que estan patint». Ho va resumir així la portaveu econòmica socialista, Alícia Romero, que acusa el Govern d'«irresponsabilitat» per no tenir-ne garantida l'aprovació definitiva.

I el portaveu parlamentari del PPC, Alejandro Fernández, va retreure al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que accepti fer-se l'«harakiri» amb la «tropa» de la CUP com a únic aliat i que ignori les ofertes de diàleg de l'Executiu espanyol i dels grups de l'oposici. "President, ha decidit immolar-se políticament», va dir.