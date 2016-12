Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home trobat al mig del carrer a Badalona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Badalona que va ser localitzat a primera hora d'ahir al matí estirat al mig del carrer, tapat per un llençol, al costat d'un cotxe estacionat.

Segons va informar la policia catalana en un comunicat, un veí va alertar a les 07:00 hores del matí que havia vist el cos d'un home estirat a terra al carrer i que estava cobert amb uns llençols. Els agents es van personar al lloc, al carrer Orient de Badalona, i van localitzar el cadàver, que presentava signes de violència i el cos estava cremat.

Segons van precisar fonts pròximes a la investigació, l'autòpsia del cadàver haurà de determinar les causes exactes de la mort de l'home, la identitat del qual encara s'investiga. Els Mossos d'Esquadra van localitzar les càmeres de seguretat de la zona per analitzar si van poder gravar, entre d'altres aspectes, qui va deixar el cadàver al carrer o si el suposat crim va passar al mateix lloc on va aparèixer el cos de la víctima.