La nota de comiat de Quintà revela que la seva dona el volia deixar

El periodista i advocat figuerenc Alfons Quintà, de 73 anys, va deixar una nota abans de matar suposadament la seva parella, de 57, i suïcidar-se amb una escopeta, en la qual lamentava que la dona se'n volgués separar, segons van informar fonts pròximes al cas. El periodista i la seva parella van ser trobats dilluns morts al seu domicili de les Corts de Barcelona per trets d'una escopeta.

Els Mossos d'Esquadra descarten de moment que es tracti d'un doble suïcidi pactat i apunten com a principal hipòtesi un crim masclista.

El jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona està a l'espera de rebre els informes de l'autòpsia per decidir si s'inhibeix al jutjat especialitzat de violència de gènere. Previsiblement, aquesta decisió es prendrà avui, segons fonts del TSJC. Segons fonts pròximes al cas, Quintà va deixar una nota en què lamentava la intenció de la seva dona de separar-se d'ell, cosa que porta els investigadors a atribuir el crim a un cas de violència masclista. De fet, la dona ja no vivia amb el periodista, segons el seu entorn.

Els cadàvers van ser localitzats dilluns a casa de Quintà després que un familiar de la dona alertés que no havia acudit a treballar i que no la podien localitzar.

Per aquest motiu, agents dels Mossos amb efectius dels Bombers de Barcelona es van desplaçar al domicili per realitzar comprovacions i, un cop a l'interior, van localitzar els cossos sense vida del periodista i de la seva dona.

La víctima, Victòria Bertran, treballava al CAP Montnegre, on ahir es va fer un sentit minut de silenci per protestar pels fets. Segons assegurava La Vanguardia, la relació de la parella s'havia enrarit molt en els últims temps. Fa deu anys, la mare de la dona assassinada dilluns va parar l'escriptor Quim Monzó al mig del carrer al barri de Sant Antoni i li va confessar: «Quintà està boig i tinc molta por per la meva filla». Davant d'això, l'escriptor va intentar tranquil·litzar la dona i va suggerir-li que anés a la policia a denunciar-ho.

El Govern condemna el cas

El Govern de la Generalitat va condemnar l'homicidi masclista i va expressar el seu condol més sincer a la família de la víctima. La presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Teresa M. Pitarch, va reiterar en un comunicat que per al Govern és una prioritat la lluita contra la violència masclista.

«La lluita contra la violència masclista, a través de la detecció, prevenció, sensibilització, atenció i recuperació, és una prioritat per al Govern català i també ha de ser una prioritat per a tots i totes», va assenyalar.

El Govern català creu que «és necessari que tota la societat actuï de forma contundent i unitària en contra d'aquesta violència i no es permeti res que la justifiqui».

En aquest sentit, Pitarch va declarar que «hem de desmuntar les arrels antigues i estructurals de la violència masclista i avançar en la construcció d'un país on dones i homes puguem gaudir d'una igualtat efectiva, i d'un reconeixement a la dignitat, el respecte i la llibertat de les dones».

De la seva banda, el sindicat CCOO de Catalunya també va lamentar i condemnar la mort de la dona, i va recordar el seu ferm compromís per a l'eradicació de la violència masclista.

Alfons Quintà Sadurní (Figueres, 1943) era un periodista i advocat català que va tenir responsabilitats en diversos mitjans de comunicació a Catalunya, com El País, TV3 o El Observador, i va ser articulista de diversos mitjans com el Diari de Girona.

En un article publicat el passat 2 d'octubre en aquest mateix diari, Quintà remarcava: «Aquell que mori intentant agafar la mà de la persona a la qual estimi sempre obrarà millor que aquell que no ho intenti». «En definitiva -afegia el periodista-, morir, tots ho farem. Els que tindrem sort serem aquells que en fer-ho tindrem a les nostres mans aquelles en les quals somiem i desitgem. Hi haurà sort? Chi lo sa? Però és preferible a la millor assegurança d'enterrament».