Un home resulta ferit per quatre trets de bala en un bar de Terrassa

Un home va resultar ferit aquest dimecres a la nit per arma de foc en un bar del carrer Ample de Terrassa, segons els Mossos d´Esquadra. Els fets es van produir després d´una baralla fora de l´establiment al voltant de les nou del vespre.

El presumpte autor de l´agressió va entrar al bar i va disparar diversos trets contra l´home, quatre dels quals van impactar contra el seu cos. El ferit va ser traslladat a l´hospital, on va ser intervingut quirúrgicament però no perilla la seva vida, segons fonts policials.

Els Mossos d´Esquadra ja investiguen els fets i les causes de la disputa, així com la participació del presumpte autor dels trets i un còmplice que l´esperava en una motocicleta per fugir del lloc. De moment, els agents encara no els han pogut localitzar.