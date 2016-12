Puigdemont veu Rajoy «aïllat» i destaca els «suports internacionals» a Forcadell

n El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va afirmar ahir que el Govern de Mariano Rajoy es veu cada vegada més «aïllat» a les Corts, una situació que ha contraposat als «suports internacionals» recollits els últims dies per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. A la sessió de control al president de la Generalitat en el ple parlamentari d'ahir, Puigdemont va citar el suport expressat per diputats i càrrecs electes de diferents països europeus a Forcadell, investigada per desobeir el Tribunal Constitucional en haver permès al juliol el debat i votació d'unes conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent català.

Puigdemont s'ha fet ressò, per exemple, d'un comunicat difós amb data de 20 de desembre per la Conferència de les Assemblees Legislatives Regionals Europees en suport a Forcadell, que sol participar en les reunions d'aquest fòrum. En concret, aquesta va mostra la seva «preocupació pel que està succeint a Catalunya respecte al debat que s'està efectuant sobre la independència» i el president d'aquesta conferència, Raffaele Cattaneo, va expressar la seva «plena solidaritat» amb Carme Forcadell.

Cattaneo va subratllar el seu «respecte a l'autonomia de la política interna nacional espanyola i del sistema judicial», però afegeix que «és necessari preservar la llibertat de les institucions democràticament elegides pels ciutadans, com el Parlament de Catalunya, de poder discutir i adoptar posicions polítiques sobre temes que incideixen en la vida dels seus propis territoris».

El debat pressupostari

Un altres dels temes que continuen sobre la taula és el debat pels Pressupostos. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant va rebutjar fixar «línies vermelles» en les esmenes que els cuparies van presentar als pressupostos durant la tramitació parlamentària. «No ajuda ningú». Ara bé, «hi ha alternatives per revertir retallades i privatitzacions», va defensar la diputada de l'esquerra anticapitalista ahir en una atenció als mitjans al Parlament. En aquest sentit, Reguant creu que el Govern «hauria d'obrir» ara propostes que es van descartar durant la negociació per desencallar la tramitació al novembre. «Sabem que el marge és estret», va admetre l'anticapitalista en defensar els onze fons transversals que van afegir a l'articulat. A més, els cupaires consideren que no cal apel·lar a la legalitat vigent a la partida dels pressupostos per a la consulta vinculant «si el compromís és «referèndum o referèndum».

L'opció del referendum

Paral·lelament, continua obert el debat que va iniciar el secretari polític de Podem, Íñigo Errejón, en afirmar el dimarts que seria «legítim» si la Generalitat de Catalunya organitzés un referèndum unilateral l'any vinent, advertint que, malgrat tot, el seu «efecte institucional seria zero».

El portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, va qualificar ahir com una «tremenda irresponsabilitat» que el secretari polític de Podem «estigui plantejant que es pot resoldre un problema polític amb un referèndum il·legal al marge de la Constitució». Per al portaveu socialista, amb aquestes declaracions Podem «s'ha tret la màscara definitivament». «Estava emboscat defensant posicions tèbies respecte a aquesta qüestió i acaba de situar la seva organització fora de l'ordenament constitucional», va dir Jiménez de Errejón, agraint que aquest «comenci a parlar amb claredat».