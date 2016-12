La CUP llançarà el febrer vinent la campanya a favor del sí al referèndum

nEl president de la Generalitat, Carles Puigdemont, presideix avui a la tarda la cimera pel referèndum. La trobada es farà al Parlament a les 17.30 h i aplegarà membres del Govern, partits favorables al dret a l'autodeterminació, institucions, entitats, sindicats i patronals amb l'objectiu «d'analitzar la situació política i social que ha de permetre la convocatòria d'un referèndum», fixat per al setembre. Puigdemont proposarà, tal com consta en l'ordre del dia, crear un Pacte Nacional pel Referèndum que superaria el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que no es reuneix des del març del 2015.

Els altres punts de l'ordre del dia són fer una memòria d'activitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i analitzar la situació i fer plans de futur. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encapçalarà la cimera, a la qual també assistiran els consellers implicats en la organització i celebració del referèndum.

Per la seva banda, la CUP ja treballa en una campanya a favor del sí al referèndum del 2017, que llençarà al febrer. La intenció dels cupaires és doble: la primera, «fer real, evident, irreversible» la celebració de la consulta vinculant i per l'altra, «convèncer el màxim de gent de l'oportunitat d'obertura democràtica que representa el sí», va explicar el portaveu del secretariat nacional de la CUP.

De moment, els cupaires n'han presentant la imatge gràfica, un «sí» damunt de colors diferents que simbolitzen les lluites dels moviments socials. Una dotzena de militants cupaires dissenyen per ara el format de la campanya, que tindrà pes a les xarxes.

El secretari general de CCOO, Joan Carles Gallego, va considerar ahir necessari assistir avui a la cimera amb l'objectiu de construir un escenari d'ampli suport social que representi al 80% dels catalans que estan pel dret a decidir. Tot i això, Gallego va advertir que per trobar una solució al problema de Catalunya amb Espanya s'han de buscar solucions que no consolidin el conflicte sinó que ajudin a superar-lo.

El secretari general de CCOO va advertir al Govern que el sindicat no donarà suport a un 9-N perquè aquest pas «ja està fet» i ara cal buscar un referèndum amb «efectes legals».