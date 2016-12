El Parlament aprova la llei contra els desnonaments que esquiva el veto del TC

n El Parlament va aprovar ahir la llei d'emergència d'habitatge, que preveu l'expropiació temporal dels pisos als bancs, negociar la paralització de desnonaments, obre la porta a regular els «lloguers abusius» i crea una comissió per coordinar les actuacions de les diferents administracions. La cambra catalana va aprovar per unanimitat la majoria de la nova llei d'habitatge, que substitueix els articles de l'anterior normativa d'emergència habitacional 24/2015 suspesos pel Tribunal Constitucional, si bé Ciutadans i PPC es van abstenir o votar en contra en alguns articles molt concrets.

La nova llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial preveu l'expropiació de l'ús temporal dels pisos als bancs, mesura que substitueix la cessió temporal obligatòria dels habitatges inclosa en la norma suspesa pel Constitucional.

Així, en el cas dels desnonaments, la llei contempla que els bancs tinguin l'obligació de reallotjament de les persones en risc d'exclusió social per pèrdua d'habitatge i fixa un sistema transitori perquè, per un període de tres anys ampliables a tres més, les entitats financeres ofereixin un lloguer social a les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades. En aquesta mesura, i per evitar que la nova llei sigui recorreguda davant el Constitucional, el text actual no té en compte, com sí que feia l'anterior, l'obligació als bancs d'oferir un lloguer social de forma indefinida, que ha estat reduït a tres anys.

A més, la llei aprovada ahir a la cambra catalana obre la porta a la regulació dels lloguers abusius en el termini màxim de nou mesos ja que, a proposta de Catalunya Sí que es pot i la CUP, s'ha inclòs una disposició final en l'articulat del text. La norma inclou també com a instrument per lluitar contra l'emergència habitacional el paper de mediador de les administracions en la paralització dels desnonaments de famílies en situació de pobresa o d'exclusió social.

Una altra de les novetats és la creació de la Comissió d'Habitatge i Assistència per a Situacions d'Emergència amb l'objectiu de coordinar l'actuació de les diferents administracions en aquesta matèria. Els partits van reclamar al Govern que inclogui en els Pressupostos de la Generalitat partides per a l'aplicació de la norma.

La consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, va explicar que la nova llei permetrà incrementar la recaptació a través de l'impost sobre habitatges buits fins arribar als 20 milions d'euros. Borràs va explicar que amb la nova normativa es passa de 72 a 234 municipis que es consideren de demanda acreditada i que podran recaptar aquest impost previst legalment i destinar-ho a polítiques d'habitatge. D'altra banda, i davant les crítiques d'alguns grups parlamentaris i administracions, la consellera va reiterar el compromís del Govern de legislar sobre els lloguers abusius però va alertar que cal temps per fer-ho correctament.