Salut preveu que la grip entri en fase epidèmica en dues setmanes

El Departament de Salut preveu que la grip entri en fase epidèmica en les properes dues setmanes a Catalunya. En la setmana 50 de l'any, hi ha 73,15 casos de grip per 100.000 habitants, més del doble que en el mateix període de la temporada anterior, quan n'hi havia 29,4, mentre que el llindar epidèmic se situa en els 110,7 casos. El departament dotarà el Pla Integral d'Urgències a Catalunya per aquest hivern amb un total de 16.866.950 euros -14,1 MEUR per als hospitals i 2,7 MEUR per a l'atenció sociosanitària-, un milió més que la temporada anterior. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, ha explicat aquest divendres que, en el marc del pla, volen reforçar el paper de l'atenció primaria i millorar circuits com per exemple els dels pacients hiperfreqüentadors, que visiten més de sis vegades l'any les urgències hospitalàries.

La sots-directora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Mireia Jané, ha explicat que els casos de grip han començat a augmentar i s'han avançat entre tres i quatre setmanes respecte a la temporada anterior, segons el Pla de vigilància de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Amb tot, encara és massa prematur per determinar si serà una grip severa.

Durant l'última setmana, les taxes d'incidència de síndromes gripals han augmentat en el grup de 15 a 64 anys i en el de majors 64 anys, mentre que a la resta es mantenen estables o disminueixen. Pel que fa als ingressos greus pel virus de la grip en els hospitals de la xarxa sentinella, entre el 12 i el 18 de desembre se n'han produït sis i, des de l'inici de la temporada, un total de 22, tots ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. La gran majoria, prop d'un 77%, no estaven vacunats. Jané ha assenyalat que el virus que està circulant està inclòs a la vacuna d'aquest any. Els responsables de Salut han destacat la importància que la població es vacuni per prevenir la grip i evitar-ne la propagació. L'ASPCAT assenyala que la població considerada de risc que no s'hagi vacunat, encara ho pot fer.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, ha explicat que aquest hivern es preveu que les urgències s'incrementin un 3% i ha destacat que els recursos del PIUC augmenten un 6% respecte a la campanya anterior. La directora de l'Àrea d'Atenció Sanitària del CatSalut, Cristina Nadal, ha subratllat que els diners del PIUC serviran per "augmentar l'activitat d'altes i reforçar els programes sociosanitaris". El Pla Integral d'Urgències de Catalunya es posa en marxa entre l'1 de desembre i el 31 de març habitualment, tot i que aquest any s'ha activat unes setmanes abans, el mes de novembre, i està previst també que finalitzi més tard, durant el mes d'abril.El conseller de Salut, Antoni Comín, ha avançat que tot i que el Pla Nacional d'Urgències es presentarà el primer trimestre del 2017, el PIUC 2016-2017 ja incorpora algunes de les actuacions que s'estan treballant en aquest document per millorar l'atenció urgent.

A partir del gener s'activarà una Comissió de Seguiment que avaluarà diàriament l'activitat i les incidències de les urgències a Catalunya i s'ha reforçat el paper de l'Atenció Primària de salut amb la cartera de serveis domiciliària.També es volen millorar els circuits per a subgrups d'hiperfreqüentadors, així com també la millora dels processos per a l'atenció urgent i continuada a residències i per a les urgències amb pacients oncològics i amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i Insuficiència Cardíaca Congestiva (ICC).

El PIUC 2016-2017 estendrà els Comitès Operatius d'Urgències i Emergències Territorials i inclourà la posada en marxa de nous dispositius com l'Equip de suport integral a la complexitat a la Unitat de Casernes Sant Andreu de Barcelona, que farà una atenció precoç, propera i proactiva als pacients crònics complexos per evitar reingressos i hospitalitzacions. Precisament, el PIUC per aquest hivern s'ha presentat al CUAP de Caserners de Sant Andreu. Una altra novetat destacada és que el SEM incorporarà a través del 061 CatSalut Respon consultes telefòniques sanitàries amb seguiment actiu, resoltes per pediatres en exercici, així com també una nova xarxa de bronquiolitis que inclou la majoria d'hospitals que tenen servei de pediatria.