El Tribunal Constitucional veta al Govern català poder tenir relacions diplomàtiques a l'estranger

n El Tribunal Constitucional va avalar ahir que el Govern faci acció exterior però li ha negat la possibilitat d'exercir relacions diplomàtiques amb altres països. El ple del TC va estimar parcialment el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el Govern espanyol contra la Llei d'acció exterior i de relacions amb a Unió Europea (UE) en considerar que les comunitats autònomes «poden portar a terme activitats amb projecció exterior» però va recordar que en tot cas «han de respectar la competència exclusiva de l'Estat en matèria de relacions internacionals». La sentència va comptar amb el vot particular concurrent de tres magistrats que tot i estar d'acord amb la resolució no ho estan completament amb l'argumentació jurídica.

En la seva sentència, el TC avala la constitucionalitat de diversos preceptes de la norma impugnats pel Govern espanyol, sempre i quan s'interpretin tenint en compte que no envaeixen la competència exclusiva de l'Estat espanyol en matèria de relacions internacionals. En canvi, en considera nuls aquells que atribueixen a Catalunya competències reservades a l'Estat, com els dirigits a promoure relacions bilaterals amb altres països o els que configuren la diplomàcia pública de la Generalitat.

La sentència recorda que no tota l'activitat exterior pot identificar-se com a matèria de relacions internacionals i que queda fora de les competències de les comunitats la possibilitat de celebrar tractats, la representació de l'Estat, la creació d'obligacions internacionals i la responsabilitat internacional. Entre els preceptes considerats inconstitucionals, hi ha el del reconeixement del dret a decidir del pobles en considerar que la Generalitat «no té competències per portar a terme el reconeixement del dret a la autodeterminació o a la sobirania de cap poble, ja que aquest tipus de reconeixement només correspon a l'Estat espanyol com a subjecte de dret internacional públic».

L'advertència del Govern

Paral·lelament, el portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, va advertir ahir a la Generalitat catalana que «no hi haurà referèndum d'autodeterminació», com aspiren els independentistes, i va recomanar al seu president, Carles Puigdemont, «no deixar-se portar pels radicals», ni actuar de forma unilateral. Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, va translladar aquest missatge al Govern català davant la cimera celebrada al Parlament sobre la convocatòria d'una possible consulta l'any vinent.

«Referèndum d'autodeterminació a Espanya no n'hi haurà perquè va contra la Constitució, que garanteix l'autogovern de Catalunya. Més clar no es pot dir. Ara, dialoguem, parlem i resolguem els problemes de la gent», va assegurar el portaveu de l'Executiu.