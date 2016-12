La consellera Ruiz, partidària d'allargar la primària als 14 anys i l'escolarització als 18

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, es va mostrar partidària d'allargar l'escolarització fins als 18 anys, tal com proposa una ponència de l'Ara és Demà. En una entrevista, Ruiz va declarar que «si l'acord majoritari fos aquest», s'haurien de modificar les etapes actuals i va defensar que «té més sentit» fer una etapa de primària fins als 14 anys per deixar escollir la formació dels 14 als 18 anys en un àmbit més acadèmic professionalitzador. Ruiz va considerar que el futur serà «tan complex» que qui no tingui formació quedarà «expulsat» del món laboral, per la qual cosa serà necessari tenir «més capacitació i més qualificació». Per això, defensava que «com més anys, millor».

Una de les ponències de l'Ara és Demà que han elaborat experts en educació per al debat sobre el futur sistema educatiu a Catalunya aposta per ampliar l'escolarització dels 2 als 18 anys, una proposta que inclouria una reformulació de les etapes educatives actuals i passaria per allargar l'educació primària dels 12 fins als 14 anys. A més, l'etapa dels 14 als 18 seria també obligatòria però amb diferents opcions segons els interessos de cada alumne.

Tot i que encara manquen les aportacions de la comunitat educativa i el document no és definitiu, la consellera d'ensenyament ja s'ha mostrat partidària d'obrir aquest debat i va considerar «positiu» que un país es plantegi quin nivell de formació vol donar als seus ciutadans i defensa que «com més anys, millor».

Per Ruiz, si hi hagués acord majoritari, és partidària d'allargar la primària fins als 14 anys i plantejar un ensenyament que «barregi» aspectes acadèmics i professionalitzadors entre els 14 i els 18 anys i que garanteixi que els alumnes puguin fer, un cop acabada aquesta etapa, formació professional, universitat o accedir al mercat de treball. La consellera va recordar que entre els 14 i 15 anys, en plena adolescència, hi ha força alumnes que «se'ns perden» i en general, necessiten un tractament diferent als dels 12 anys.

Per aquest sistema, Ruiz també va apostar pels institut-escola, un sistema que els darrers anys s'ha potenciat des del Departament per donar resposta al projecte educatiu de les escoles i posant el focus, va assegurar Ruiz, a la continuïtat educativa. Per Ruiz, per l'evolució «psicològica i madurativa» dels alumnes, els 12 anys són molt més semblants als 10 o 11 que no pas als 15 i per això, veu «elements molt positius» en allargar aquesta etapa de primària.