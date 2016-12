Detenen el regidor de la CUP a Vic Joan Coma per negar-se a declarar a l´Audiència Nacional

Els Mossos d´Esquadra han detingut aquest matí el regidor de la CUP de Vic Joan Coma mentre es trobava a l´Ajuntament. Ell mateix ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter. Coma s´havia negat a declarar davant l´Audiència Nacional en qualitat d´investigat per un presumpte delicte d´incitació a la sedició, per haver cridat a la desobediència des del plenari de l´Ajuntament en el marc d´una moció en defensa de la declaració del 9-N. Segons han informat fonts de la CUP, Coma serà traslladat a l´Audiència Nacional, on declararà aquest dimecres. En el seu compte de Twitter, Coma ha assegurat que l´ha detingut l´estat espanyol i ha afegit: "Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern".





"Deixem de supeditar les decisions de les nostres institucions a les decisions de les institucions espanyoles. Nosaltres hem dit que per fer la truita primer s´han de trencar els ous", aquestes són les frases que Coma va pronunciar el 9 de desembre del 2015. El regidor estava citat a declarar a l'Audiència Nacional el 24 d'octubre, no va presentar-s'hi adduint que complia un "mandat democràtic" i arran de la seva incompareixença, el jutge va demanar informes a Mossos, la policia espanyola i la Guàrdia Civil sobre les intervencions públiques de Joan Coma.Finalment, aquest migdia, l´han detingut quan es trobada a l´Ajuntament de Vic acompanyat de membres de la seva formació política. La CUP, conjuntament amb el moviment 3003, ha convocat concentracions de suport a Coma davant dels ajuntaments catalans a les 20h del vespre.