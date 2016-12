Joan Coscubiela veu «xantatge» del Govern a la CUP amb els comptes

n El portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, veu la CUP «atrapada en el xantatge» que li fa el govern perquè faciliti l'aprovació dels pressupostos per al 2017 si no vol ser acusada de dinamitar el procés sobiranista. En una entrevista, Coscubiela va retreure a la CUP que s'hagi prestat a negociar els pressupostos de forma bilateral en lloc de buscar un front amb les esquerres, el que ha situat a la CUP en una situació de «debilitat» que els ha abocat a acceptar les condicions que se'ls imposava. Així, va dir, la CUP ha estat objecte del «xantatge» del govern: «O acceptes la tramitació dels pressupostos o et penjo la responsabilitat de fer descarrilar el procés independentista». Dimarts passat, el ple va validar l'admissió a tràmit dels comptes amb el suport de JxSí i de la CUP, que va cedir dos vots per tombar les esmenes a la totalitat de l'oposició, i els altres vuit es van abstenir per deixar clar que encara no es fan seu el projecte.