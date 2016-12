Més de mil persones reclamen a Vic la llibertat per al regidor de la CUP detingut

Un miler de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant l'Ajuntament de Vic per reclamar la llibertat per al regidor de la CUP Joan Coma, detingut al matí per ordre de l'Audiència Nacional. Sota una immensa pancarta amb la seva imatge i el lema 'Mai caminaràs sol', els concentrats han corejat consignes a favor de la independència i han carregat contra la justícia espanyola.



Durant la lectura del manifest, nombrosos càrrecs públics, membres de l'AMI, l'ANC i Òmnium han sostingut una pancarta on s'hi podia llegir una frase explícita: "Per les llibertats, ni un pas enrere". La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, diputats com Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel (CUP), Jordi Turull (PDeCAT) i Joan Josep Nuet (CSQP) han assegurat que es mobilitzaran davant qualsevol atac de l'Estat contra l'independentisme.



A la plaça del Vi de Girona, més de cent persones també s'han concentrat per protestar contra la detenció de Joan Coma i exigir que es posi en llibertat