UDC se separa de la seva fundació per protegir-la de la liquidacó del partit

Unió s'ha desvinculat de la seva fundació, l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA), per preservar-la del concurs de creditors i el possible cessament d'activitats del partit, mentre Salvador Sedó es perfila com a màxim responsable del think tank democratacristià. Fonts del partit van dir que el comitè de govern d'UDC ja ha aprovat la «desvinculació orgànica» de l'INEHCA, el laboratori d'idees que en els seus orígens va presidir l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran i Lleida. L'objectiu seria preservar l'institut, que no està afectat pel concurs de creditors en el sí que està sumit el partit per l'elevat deute i sense representació després de divorciar-se de CDC.

A més, l'INEHCA suposa un actiu per a Unió, pels seus treballs en el pensament democratacristià i els vincles internacionals i amb organitzacions homòlogues com la Fundació Konrad Adenauer, vinculada a la CDU de Merkel.

En aquest context, l'Institut podria actuar de bot salvavides per a Unió en el cas que el concurs de creditors condueixi a un cessament definitiu d'activitats del partit. Aquest escenari probable no significaria, segons les fonts consultades, que quedés automàticament liquidat el partit, perquè l'essència és al cos ideològic i els militants, però sí que li impediria desenvolupar activitats que, ja ara, estan limitades i controlades per l'administrador concursal.

L'INEHCA, presidit per Llibert Cuatrecasas, no té director des que a l'abril abandonés el partit l'eurodiputat Francesc Gambús, però el patronat té un nom, el de Salvador Sedó, tot i que no ha estat designat, a l'espera que es reuneixin els patrons en les pròximes setmanes. Fidel a Duran, Sedó va ser eurodiputat fins que a les europees del 2014, després d'una polèmica amb CDC, va ser substituït com a candidat per Gambús.