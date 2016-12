Detingut per circular amb una taxa d'alcohol sis vegades superior a la permesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a Roda de Berà (Tarragonès) un camioner que circulava per l'N-340 amb una taxa d'alcohol sis vegades superior a la permesa. El detingut té 49 anys, és de nacionalitat lituana i amb domicili desconegut. Els fets es van produir durant la nit de divendres a la carretera N-340 a l'altura de Roda de Berà, on diversos usuaris de la via van alertar que un camió circulava molt lentament i fent ziga-zagues. Una patrulla dels Mossos es va desplaçar fins el punt indicat i va localitzar el camió que circulava sentit Barcelona a poca velocitat pel carril de servei.

Un cop aturat el camió, els agents van fer sortir el conductor que mostrava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. Li van practicar la prova d'alcoholèmia, que va donar com a resultat una taxa de 0,97 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. Aquest resultat sextuplica la taxa màxima d´alcohol permesa per a conductors professionals, que se situa en 0,15 mg/l.

El camioner va quedar detingut i li van immobilitzar el vehicle ja que el segon conductor tampoc podia fer-se càrrec del camió perquè també va donar una taxa d'alcoholèmia de 0,85 mg/l.

El detingut va passar a disposició judicial dissabte passat al jutjat d'instrucció número 3 del Vendrell i el jutge li va decretar la seva llibertat amb càrrecs.