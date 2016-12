El Govern veu compatible buscar un acord i alhora mantenir el referèndum al setembre

n El Govern de la Generalitat «no s'aparta» del compromís marcat pel Parlament de celebrar com a molt tard «en la segona quinzena de setembre» un referèndum, encara que s'ofereix a negociar la data i d'altres detalls amb l'Estat, segons va explicar la consellera de la Presidència, Neus Munté.

Després de la reunió del Govern, Munté va destacar «l'amplíssima majoria» exhibida divendres passat en la cimera de partits i entitats sobiranistes al Parlament, de la qual va sortir un compromís per llançar una campanya estatal i internacional a favor d'un referèndum pactat amb l'Estat. Segons Munté, el Govern «no s'aparta» de la consigna de «referèndum o referèndum» i en el si de l'executiu no genera «cap contradicció».

Segons Munté, és «compatible» posar en marxa una campanya per buscar adhesions nacionals i internacionals a un referèndum pactat i, al mateix temps, «treballar per fer efectiu el referèndum com a màxim en la segona quinzena de setembre». Si l'Estat mostrés «voluntat de negociar», va dir, podrien discutir-se qüestions com la data, la pregunta o els requisits per a la seva celebració.

Petició d'informes al Parlament

D'altra banda, el TSJC, a petició de la Fiscalia Superior de Catalunya, va requerir al Parlament informació sobre precedents en què la Mesa no va acceptar que el ple debatés sobre un referèndum, en el marc de la investigació contra la presidenta Carme Forcadell.

Demana l'informe i les actes del 13 de juliol del 2010, quan no es va acceptar una iniciativa popular a petició de Solidaritat sobre un referèndum d'independència; i del 16 de juliol del 2009, quan la Mesa va rebutjar una iniciativa popular presentada per un grup de ciutadans referida a un referèndum d'independència.

A banda, la Fiscalia també ha demanat l'informe dels serveis jurídics, l'acte i posterior acord de la Mesa del passat 29 de març del 2016, en relació amb la moció presentada per la CUP. La Mesa, amb majoria de JxSí i la CUP, va decidir admetre-la a tràmit però amb la condició que es modifiqués durant la tramitació. El text de la moció dels cupaires reiterava la vigència i el contingut de la declaració del 9-N, quan el Constitucional ja havia suspès la declaració.