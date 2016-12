«Els guàrdies civils que em van portar a Madrid veien molt bé el referèndum»

El regidor de la CUP de Vic Joan Coma ha detallat aquest dijous, en declaracions a RAC1, que els guàrdies civils que el van portar a Madrid "veien molt bé el referèndum".

L'edil ha explicat a aquesta emissora alguns detalls de la detenció per part dels Mossos d'Esquadra i del seu trasllat, per part de la Guàrdia Civil, a Madrid per declarar a l'Audiència Nacional, acusat d'incitar a la sedició. Coma ha assegurat que no va pactar la detenció amb la policia catalana i ha afirmat que "el jutge, amb les seves preguntes, volia que argumentés a favor de la violència".

Després que el jutge l'interrogués sobre el significat de "per fer la truita s'han de trencar els ous", aquest matí el regidor ha esmorzat truita i ho ha explicat a través d'una piulada acompanyada amb una fotografia. "No me n'he sabut (ni volgut) estar. Bon dia, i bon esmorzar", ha tuitejat.

Joan Coma ha detallat que quan va sentir les preguntes del fiscal sobre les truites i els ous "no sabia com reaccionar" tot i que "anava bastant preparat". "No m'ho creia", ha dit Coma.

El regidor de la CUP ha explicat que aquest dijous ha de lliurar el passaport. A més, Coma ha considerat que "està a les seves mans seguir fent el ridícul i despullant l'Estat o que algú els posi seny i vegin que això només reforça l'altra banda".

