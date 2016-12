La Generalitat preveu demanar prestats al FLA 7.392 milions d'euros l'any vinent

n La Generalitat de Catalunya preveu demanar prestats un total de 7.392 milions d'euros al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) el pròxim 2017. La Generalitat fa aquesta estimació de les seves necessitats de finançament per al nou any en una presentació dirigida a inversors.

En l'esmentada presentació, la Generalitat estima que dels 7.392 milions que preveu demanar prestats a compte del FLA l'any que ve, un total de 1.314 milions d'euros corresponen al finançament del dèficit autoritzat, que és del 0,6%. Això no obstant, el gruix dels fons, un total de 5.953 milions d'euros, servirà per atendre venciments de deute, mentre que se sol·licitaran 125 milions d'euros més per a altres fins.

D'altra banda, el passat 22 de desembre, el secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, va explicar que Catalunya espera rebre 1.259 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) abans del 31 de desembre d'aquest any.

En acabar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFyF) d'aquell dia, Aragonès va assegurar que 843,53 milions d'euros es rebrien per l'ampliació de l'objectiu de dèficit del 2016 del 0,3% al 0,7%, i els altres 415,50 milions corresponien al romanent del FLA del 2016.

41.816 milions des del 2012

Des de l'any 2012, la Generalitat de Catalunya ha demanat prestats al FLA un total de 41.816,5 milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Hisenda, i d'aquesta quantitat en corresponen al 2016 un total de 5.132 milions d'euros.